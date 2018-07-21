أفادت وكالة (سانا)، يوم السبت، بتواصل التحضيرات لإجلاء الدفعة الثانية من المسلحين الرافضين للتسوية من ريف القنيطرة، باتجاه الشمال السوري.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأشارت الوكالة الى "دخول عشرات الحافلات إلى أطراف قرية أم باطنة لنقل دفعة ثانية من الارهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم إلى شمال سوريا".

ولفتت الوكالة إلى أنه "تم تجميع الإرهابيين من عموم ريف القنيطرة داخل القرية لإخراجهم إلى شمال سوريا".

وخرجت أمس الجمعة، 55 حافلة ، على متنها المئات من الإرهابيين، مع عائلاتهم، من قرية أم باطنة عبر ممر جبا الى شمال سوريا.

وتم، يوم الخميس، التوصل لاتفاق تسوية بشأن محافظة القنيطرة، بعدما شهدت عملية عسكرية شنها الجيش النظامي، ضد فصائل معارضة.

ويقضي الاتفاق بعودة الجيش النظامي إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011 وخروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.

وتمكن الجيش النظامي، خلال عمليته العسكرية التي شنها مؤخراً من استعادة عدة مناطق، بعد معارك مع فصائل معارضة مسلحة.

وجاءت عملية القنيطرة عقب عملية عسكرية شنها الجيش النظامي، منذ 19 الشهر الماضي، بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.