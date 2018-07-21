أعلن "مجلس منبج العسكري" عن رفضه إدارة الجانب التركي للمدينة والرغبة في تسليمها للنظام السوري، مشيراً الى ان مباحثات تجرى مع النظام بخصوص هذا الملف.

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وقال مصدر قيادي في المجلس، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، ان المجلس و " الإدارة المدنية الديمقراطية" يرغبان في عودة السلطات السورية لاستلام ادارة منبج.

وأضاف المصدر أن “منبج العسكري” ومعظم سكان المدينة يعتبرون تركيا دولة احتلال تريد تشريد الأكراد السوريين من أراضيهم كما فعلت في عفرين".

ولفت المصدر إلى أن "مفاوضات بين “منبج العسكري” وممثلين عن الدولة السورية تجري بخصوص تسليم المدينة للحكومة السورية وأن موسكو على علم بذلك وستدخل على خط التفاوض مع تركيا لتلبية رغبة سكان منبج الرافضين للوجود التركي".

ويدير "مجلس منبج العسكري" و "الادارة المدنية الديمقراطية”، مدينة منبج بعد خروج آخر دفعة من مستشاري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منها، عقب التوصل لخارطة طريق بشان المدينة بين واشنطن وانقرة.

ووافقت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ، في حزيران، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، بعد نزع سلاحها، وتشكيل مجلس مدني.

وكان وفداً من النحالف الدولي زار، الشهر الماضي، مدينة منبج، والتقى "مجلس منيج" ، حيث أكد انه لن يسمح للقوات التركية بدخول المدينة، بحسب وسائل اعلام كردية.

ويأتي الحديث عن منبج ضمن سلسلة تفاهمات بين الاكراد والنظام السوري بدأت قبل نحو شهرين عقب زيارات متكررة لممثلين عن النظام إلى قادة "الوحدات الكردية" في القامشلي والحسكة.

وتداولت انباء في وقت سابق بتكثيف الاتصالات بين أكراد سوريا ودمشق لبحث ترتيبات تتعلق بمستقبل المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.