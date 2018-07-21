سقط قتلى وجرحى، بينهم عناصر من قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، بانفجارات وقعت في مدينة الحسكة وريفي ادلب والرقة.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون انفجرت بحي العزيزية بمدينة الحسكة، اسفرت عن مقتل واصابة مسلحين من "قسد" .

من جهتها، أفادت مواقع كردية بانفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون في حي العزيزية بمدينة الحسكة أدت لإصابة شخص بجروح.

وفي سياق متصل، اشارت المصادر إلى انفجار عبوة ناسفة ، زرعها مجهولون، على الطريق الواصل بين مدينتي الرقة وتل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مسلحين أكراد.

كما سقط جرحى بانفجار لغم بسيارة في قرية الخاتونية بريف الرقة الغربي.

وتعرض في الآونة الأخيرة عدد من المدنيين وعناصر تابعين لقوات "قسد" للاستهداف بواسطة تفجيرات بعبوات ناسفة او سيارات مفخخة او اطلاق نار، في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاكراد بعدة مناطق بشمال سوريا.

من جهة اخرى، بينت المصادر ان عبوة ناسفة انفجرت بدراجة نارية على الطريق الواصل بين مدينة أريحا وقرية المسطومة بريف إدلب الجنوبي، مااسفر عن سقوط ضحايا.

وتتعرض مناطق بمدينة ادلب وريفها في الفترة الاخيرة لسلسلة انفجارات واعتداءات منها ماطالت فصائل معارضة، فضلا عن عمليات قصف ، اسفرت عن سقوط ضحايا، في وقت تواردت أنباء عن نيّة الجيش النظامي التحضير لعملية عسكرية في ايلول المقبل، للسيطرة على المنطقة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي