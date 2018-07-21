جدد فريق الجيش فوزه على فريق الاتحاد في الدور النهائي لدوري كرة السلة لفئة الرجال بنتيجة 75-72 نقطة في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق في الجولة الثانية.

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وكان الجيش فاز على الاتحاد في الجولة الأولى في الصالة ذاتها بنتيجة 80-69 نقطة.

سيلتقي الفريقان في الجولة الثالثة في حلب وفي حال فوز الجيش سيتوج بلقب بطولة الدوري أما في حال خسارته فسيحتكم الفريقان إلى مباراة رابعة وأخرى خامسة.

وينص نظام البطولة على أن يلعب الفريقان المتأهلان إلى الدور النهائي خمس مواجهات والفائز بثلاث مواجهات منها يتوج بلقب البطولة.



يشار إلى أن فريق الجيش أحرز لقب بطولة الدوري العام الماضي بفوزه على الوحدة بنتيجة 71-64.