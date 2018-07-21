توج فريق الجيش بلقب بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بفوزه على الشرطة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفيحاء بدمشق.

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وكان أداء الشرطة هجومياً في ربع الساعة الأول ما أعطاه أفضلية في الاستحواذ على الكرة مع غياب فرص التسجيل ومع مرور الدقائق تمكن الجيش من استعادة السيطرة الهجومية إلا أن الشوط الأول انتهى دون أهداف.

وشهدت الدقيقة 56 افتتاح التسجيل للجيش بهدف أحرزه عز الدين عوض من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء وعزز تقدمه بهدف ثان عبر حسن العويد من تسديدة قوية من داخل الجزاء في الدقيقة 84 ولم تفلح محاولات الشرطة في تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز الجيش بهدفين دون رد.

وتأهل الجيش إلى المباراة النهائية بعد فوزه في الدور نصف النهائي على تشرين 2-صفر ذهابا وتعادلهما إيابا من دون أهداف بينما تأهل الشرطة بعد تفوقه بمجموع مباراتي الدور نفسه 7-4 حيث خسر ذهابا 3-2 وفاز إيابا 5-1.



وأحرز فريق الجيش لقب البطولة في أعوام 1964 و1967 و1986 و1997 و1998 و2000 و2002 و2004 و2014.

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