مانشستر يونايتد ينجو من الخسارة أمام كلوب المكسيكي في مستهل جولته الاميركية اخبار الرياضة شارك

أنقذ الإسباني خوان ماتا فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي من الخسارة أمام كلوب أميركا المكسيكي بإدراكه التعادل 1-1 في مباراة ودية جمعت بين الفريقين في فينيكس (ولاية اريزونا) في مستهل جولة أميركية للفريق الإنكليزي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا تقدّم الفريق المكسيكي من رأسية لهنري مارتن (59) قبل أن يسجل ماتا هدف التعادل مستغلاً كرة رأسية كمرتدة من القائم سددها مواطنه هيريرا (78).



وخاض الفريق الإنكليزي المباراة في غياب أبرز نجوم الصف الأول وعلى رأسهم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي بول بوغبا والإنكليزي ماركوس راشفورد والحارس الإسباني دافيد دي خيا الذين يمضون إجازات طويلة بعد مشاركتهم في مونديال روسيا.



ويلتقي مانشستر يونايتد مع سان خوسيه إيرثكويكس الأحد قبل مواجهة أندية ميلان الإيطالي وليفربول وريال مدريد الاسباني خلال جولته الأميركية. سيريانيوز

2018-07-21 05:34:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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