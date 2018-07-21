بروسيا دورتموند يهزم مانشستر سيتي في افتتاح كأس الابطال الدولية الودية اخبار الرياضة شارك

تمكن بوروسيا دورتموند الألماني من الفوز 1-0 على مانشستر سيتي الإنجليزي في افتتاح كأس الأبطال الودية الدولية على ملعب سولجر فيلد، بالولايات المتحدة الأمريكية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا أحرز هدف اللقاء الوحيد، الألماني ماريو جوتزه من ركلة جزاء في الدقيقة (28) من زمن المباراة.



وأجرى بيب جوارديولا، ولوسيان فافر، مدربا مانشستر سيتي، ودورتموند على الترتيب، العديد من التغييرات طوال المباراة، بهدف تجهيز معظم اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.



من جانبه أعرب فافر، عن سعادته بعد تحقيق الانتصار، وقال خلال تصريحاته عقب المباراة: "لقد كان اختباراً جيداً، حيث كانت لدينا بعض التوليفات الجيدة".



يشار إلى أن دورتموند سيواجه ليفربول الأحد في إطار نفس البطولة، كما يلتقي مانشستر سيتي نظيره الريدز أيضاً يوم الخميس المقبل. سيريانيوز 2018-07-21 05:41:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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