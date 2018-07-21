خرجت الدفعة الأولى من مئات المسلحين مع عائلاتهم الرافضين للتسوية، مساء الجمعة، من ريف القنيطرة باتجاه الشمال السوري، بموجب الاتفاق القاضي بإنهاء الوجود المسلح في المحافظة.

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وذكرت وكالة (سانا) ان "55 حافلة ، على متنها المئات من الإرهابيين، مع عائلاتهم، خرجت من قرية أم باطنة عبر ممر جبا الى شمال سوريا".

وتم، يوم الخميس، التوصل لاتفاق تسوية بشأن محافظة القنيطرة، بعدما شهدت عملية عسكرية شنها الجيش النظامي، ضد فصائل معارضة.

ويقضي الاتفاق بعودة الجيش النظامي إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011 وخروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.

وتمكن الجيش النظامي، خلال عمليته العسكرية التي شنها مؤخراً من استعادة عدة مناطق، بعد معارك مع فصائل معارضة مسلحة.

وجاءت عملية القنيطرة عقب عملية عسكرية شنها الجيش النظامي، منذ 19 الشهر الماضي، بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.