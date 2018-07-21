كشفت صحيفة (يني شفق) التركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن وجود مفاوضات روسية تركية بهدف انتقال السيطرة على محافظة حلب إلى الجانب التركي.

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وأشارت المصادر الى ان "مباحثات بين وفود تركية وروسية مستمرة بشأن صيغة تنسحب بموجبها القوات السورية من حلب لتنتقل السيطرة على المدينة إلى تركيا".

.ونقلت الصحيفة عن عضو ائتلاف قوى المعارضة السورية فؤاد عليكو، قوله، في معرض تعليقه في هذا الصدد، إن "طريقا طويلا قد قطع من الناحيتين السياسية والعسكرية بشأن السماح لتركيا بالإشراف على حماة وحلب وإدلب، مقابل بدء عودة أكثر من 3 ملايين سوري من تركيا وأوروبا إلى حلب مع انسحاب القوات السورية والرديفة من المنطقة".

وشنت تركيا، في 20 كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية بسوريا، بالتعاون مع فصائل معارضة سورية، باسم "غصن الزيتون"، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين بريف حلب.

كما نفذت القوات التركية مع فصائل معارضة مسلحة عمليتين عسكريتين في الشمال السوري، انتهت في 2017 وكانت تحت مسمى "درع الفرات" واستهدفت طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من الشريط الحدودي لتركيا.

وتعارض الحكومة السورية التوغل التركي، وطالبت بخروجهم "دون شروط"، واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي"، لكن تركيا ترى أن وجود قواتها العسكريين في سوريا ضروري لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له.