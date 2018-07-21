أعلنت المملكة الأردنية ، يوم السبت، عن رغبتها في استئناف التبادل التجاري مع سوريا، وذلك عقب استعادة الجيش النظامي السيطرة على معبر نصيب الحدودي.

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وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردني صلاح اللوزي، في تصريح لصحيفة (الغد) الأردني،إن "معبر نصيب الذي استعاده الجيش السوري من المسلحين مؤخرا، يعد شريانا اقتصاديا رئيسيا بالنسبة للأردن".

من جهته، اشار نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود، الى انه "في حال فتح الحدود لتبادل البضائع بين البلدين، فإن طريقة التبادل ستكون في الغالب على غرار ما يتم حاليا مع العراق، أي تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية في أخرى سورية والعكس في المنطقة الحرة".

وتنتظر آلاف الشاحنات على معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا فتح المعبر لنقل البضائع بين البلدين.

وسيطرت قوات النظام ، في وقت سابق من الشهر الجاري، على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، في تقدم استراتيجي ، بعد أكثر من 3 سنوات من خسارته.

وسيعود فتح المعبر بالفائدة على الجانبين السوري والأردني من خلال رفد خزينة البلدين، فضلا عن أن ذلك سيؤدي إلى عودة حركة البضائع بين لبنان والأردن من جهة، وبين لبنان ودول الخليج والعراق من جهة أخرى، كون المعبر هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط لبنان بالخليج.

ومعبر نصيب هو أحد أهم معبرين حدوديين بين الأردن وسوريا، حيث يقع بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا، وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق .