أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن "موسكو اقترحت على الجانب الأمريكي تشكيل مجموعة مشتركة لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية السورية".

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، قوله أن "الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي تساهم بشكل فعال في تحقيق تقدم على هذا الصعيد، وبعد أخذها بعين الاعتبار تم إرسال مقترحات محددة للجانب الأمريكي لتنظيم العمل على إعادة اللاجئين الى أماكن معيشتهم ".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن "المقترحات التي تقدمت بها روسيا في الوقت الحالي تدرس من قبل الجانب الأمريكي".

وسبق أن دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في حزيران الماضي، بلدان رابطة الدول المستقلة المشاركة في إرساء السلام في سوريا، من خلال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنى التحتية.

وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين كشف في شباط الماضي، أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر ما بين 200 و500 مليار دولار، مشيرا إلى أن "السلطات السورية تمنح الأولوية للشركات الروسية في هذا المجال".

وسبق للحكومة السورية أن أعلنت سابقاً, أن سوريا ترحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان عليها والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار.

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

وخصص رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, في أيلول الماضي, أكثر من 76 مليار ليرة لإعادة إعمار المناطق المحررة التي استعادها الجيش النظامي من تنظيمات مسلحة.

سيريانيوز