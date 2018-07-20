أصيب 14 شخص، اثنان منهم في حالة خطرة، يوم الجمعة، جراء اعتداء بسلاح أبيض على حافلة لنقل الركاب في مدينة لوبيك بولاية شليسفيش هولشتاين شمال ألمانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به في الهجوم، وأن المدينة شهدت انتشارا كثيفا لرجال الأمن والشرطة, مشيرة إلى أن السلطات لا تستبعد فرضية العمل الإرهابي في حادث الطعن في لوبيك.

من جهتها، ذكرت الشرطة الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه "لم يسقط قتلى في الواقعة التي حدثت على متن حافلة في مدينة لوبك بشمال ألمانيا"، مضيفةً أن "الشرطة احتجزت المهاجم".

و أكدت إدارة الشرطة في المدينة أنها "تقوم بتقييم الوضع في المدينة، وأنها ستدلي بالمزيد من التفاصيل لاحقا ".

وبحسب صحيفة "لوبيكير ناخريشتن" المحلية فإن "مرتكب الجريمة، في الثلاثينات من عمره وادعى أنه من إيران، وقد تم احتجازه بالفعل"، مضيفةً أن "المهاجم ترك حقيبة ظهر في الحافلة بعد هروبه من المكان".

ونشرت وسائل إعلامية ألمانية و مواقع التواصل الاجتماعي صورا من مكان حدوث الهجوم المسلح.

وكانت مدينة ميونيخ الألمانية، شهدت في تشرين الأول الماضي عام 2017، حادثة مشابهة حيث قام شخص بالاعتداء على خمسة أشخاص طعناً بالسكين.

وسبق أن شهدت مدن ألمانية حوادث عنف مختلفة منها إطلاق نار و طعن بأدوات حادة و دهس ما أدى إلى مقتل و جرح العشرات من السكان.

سيريانيوز