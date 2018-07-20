أعلنت لجنة إعادة الإعمار التابعة لما يسمى بـ "مجلس الرقة المدني" يوم الجمعة، عن "انتشال نحو 1236 جثة من 3 مقابر جماعية في الرقة".

وذكرت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني، أنه وفقاً للجنة فإن "عدداً من الجثث المدفونة لا يزال تحت أنقاض المنازل وفي أماكن لم يتم التعرف عليها بعد".

وأضافت أن "العمل مستمراً لانتشال الجثث من المقابر بالقرب من حديقة الحيوانات السابقة".

وحسب الرجال العاملين على انتشال الجثث، فإن المقابر مليئة بها، وغالبية الجثث تعود للمدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنين, وفقا للقناة.

وكانت لجنة إعادة إعمار الرقة أعلنت في أيار الماضي، أنها عثرت منذ بداية العام الجاري 2018 على 900 جثة ضمن مقابر جماعية داخل المدينة، تعود لأشخاص قتلهم مسلحو تنظيم "داعش"، مضيفة أن غالبية الجثث تعود لأطفال ونساء يصعب التعرف على هوياتهم .

وبدأت عمليات انتشال الجثث من المقابر الجماعية في عام 2018، بعد سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على مدينة الرقة من قبضة تنظيم "داعش" في تشرين الأول من العام الماضي 2017.

وتتبع لجنة إعادة إعمار الرقة مجلس الرقة المدني الذي أسسته "قوات سوريا الديمقراطية" في عام 2017، بهدف تولي إدارة شؤون المدينة بعد طرد تنظيم "داعش" منها. ويضم أكثر من 100 عضو من سكان الرقة.

وكانت الرقة تحت سيطرة "داعش" بأكملها, منذ عام 2014، قبل أن يتم استعادتها في 2017 من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.

سيريانيوز