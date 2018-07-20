بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باتصال هاتفي ،يوم الجمعة، الوضع في جنوب غربي سوريا والتعاون بين الخارجيتين الروسية والإسرائيلية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، نشرته وكالة (تاس) الروسية، أنه "جرى خلال الحديث بحث مسائل التعامل الروسي الإسرائيلي عبر قنوات وزارتي الدفاع. كما تم تبادل الآراء حول الوضع في جنوب غربي سوريا وغيره من المسائل الملحة للأمن في منطقة الشرق الأوسط".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "الوزيرين اتفقا على تعميق التنسيق بين عسكريي البلدين في سوريا، وبحثا الوضع في هضبة الجولان المحتلة".

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من ،يوم الجمعة، الوضع في الشرق الأوسط والتسوية السورية.

وكان نتنياهو توعد في أيار الماضي، الحكومة السورية بأنها لن تكون بمأمن طالما بقيت القوات الإيرانية في سوريا، موضحا بأن "التواجد الإيراني في سوريا فقط لتدمير إسرائيل".

وأبلغت إسرائيل سوريا، عبر روسيا والولايات المتحدة، مؤخرا، أنها لن تقبل وجودا عسكريا لغير الجيش النظامي في المنطقة الفاصلة في الجولان، على خلفية تقدم الجيش النظامي في محافظة درعا، في وقت أرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات إلى الجبهة السورية كإجراء احترازي.

وكان الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية عفي منطقة الجنوب السوري.

وضمت إسرائيل لأراضيها عام 1981 الجزء الذي كانت تحتله من الجولان (حوالي 1200 كلم مربع، ولا يعترف المجتمع الدولي بالقرار الإسرائيلي هذا، ويعتبر الجولان جزء من الأراضي السورية.

وتمارس إسرائيل ضغوطات على روسيا من أجل العمل على إبعاد مقاتلين إيرانيين عن هضبة الجولان المحتلة، في حين تنفي إيران أي تواجد عسكري لها في المنطقة.

سيريانيوز