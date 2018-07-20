تعتزم روسيا و فرنسا إيصال مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق خلال أيام قريبة في إطار مشروع مشترك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن بيان روسي فرنسي مشترك أكدّ أن "روسيا وفرنسا وفي إطار مشروع مشترك ستقدمان مساعدات إنسانية لسكان منطقة الغوطة الشرقية خلال الأيام المقبلة".

واضاف البيان "تقوم روسيا وفرنسا بمشروع إنساني مشترك لتلبية احتياجات السكان المدنيين، والذين لا يزالون في حاجة ماسة إلى المساعدة في مدينة دوما بغوطة الشرقية، وخاصة لتلقي العلاج الطبي في حالات الطوارئ في المستشفيات التي تديرها منظمة الهلا الأحمر العربي السوري".

وتتألف المساعدات من مواد طبية أساسية لـ 500 شخص مصاب بجروح خطيرة، إضافة لأدوية رئيسية مخصصة لعلاج 15000 إصابة طفيفة.

وستضمن روسيا تسليم البضائع إلى سوريا عن طريق الجو من فرنسا. ويلاحظ أنه عند الوصول، سيتم تأمين الحراسة وفقا لقواعد الأمم المتحدة ، بدعم من الاتحاد الروسي ووفقا للقانون الإنساني الدولي.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للقرار الذي اتخذه الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم 24 أيار الماضي.

وكانت منظمة "الهلال الأحمر العربي السوري" أعلنت في حزيران الماضي، أنها أوصلت إلى دوما في الغوطة الشرقية بالتعاون مع الأمم المتحدة، قافلة مساعدات إنسانية تضمنت 56 شاحنة مواد إغاثية.

وكان المشاركون في مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل نيسان الماضي، تعهدوا بتخصيص 4,4 مليارات الدولارات للعمليات الإنسانية داخل سوريا في الدول التي يقيم فيها اللاجئون السوريون.

سيريانيوز