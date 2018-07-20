أعلن الكرملين، يوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا في اتصال هاتفي "التطورات الأخيرة في الأزمة السورية".

وأفادت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني بأن نتنياهو شدد خلال الاتصال على أن "إسرائيل ستواصل التحرك ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ،في حزيران الماضي، الجهود المشتركة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد في أيار الماضي، الحكومة السورية بأنها لن تكون بمأمن طالما بقيت القوات الإيرانية في سوريا، موضحا بأن "التواجد الإيراني في سوريا فقط لتدمير إسرائيل".

وشنت إسرائيل في الفترة الأخيرة سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية إيرانية في مناطق بسوريا، قتل فيها ضباط إيرانيون

وتعتبر إيران تواجد قواتها في سوريا أمر شرعي، وجاء بطلب من دمشق، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات دولية لاسيما إسرائيل و أميركا بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وتنفي السلطات السورية وجود قواعد عسكرية إيرانية في سوريا ، مشيرة إلى وجود مستشارين ايرانيين يعملون إلى جانب الجيش النظامي .

وتقدم إيران الدعم للنظام السوري، بشكل عسكري وسياسي واقتصادي، حيث تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني دعما لمعارك الجيش النظامي، كما تدعم طهران مجموعات عدة تعمل في الميدان، وبعضها يعمل على حراسة المراقد الشيعية في سوريا.

سيريانيوز