أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن "روسيا قدمت للولايات المتحدة مقترحات حول تنظيم العمل لعودة اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان".

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالات أنباء أن "ما يساعد على تحقيق التقدم في هذا الاتجاه، هو الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي خلال قمة هلسنكي، والتي شهدت تقديم مقترحات محددة إلى الجانب الأمريكي حول تنظيم عملية عودة اللاجئين إلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب ".

وأوضح ميزينتسيف أن المقترحات تتضمن "وضع خطة مشتركة لعودة اللاجئين إلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل النزاع، وخاصة عودة اللاجئين من لبنان والأردن، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة روسية – أمريكية – أردنية برعاية مركز عمان للمراقبة، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مماثلة في لبنان ".

وأشار إلى أنه "بعد تحرير الأراضي السورية من المسلحين انخفضت فيها أسعار الأغذية والمواد الطبية، وحصل السكان على خدمات الرعاية الصحية".

واعتبر ميزينتسيف أن عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم "هي المهمة الأولية فيما يخص عودة الحياة السلمية وإعادة إعمار البلاد بأسرع ما يمكن ".

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني, يوم الجمعة, أنها ستقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من منطقة عرسال إلى سوريا عبر حاجز وادي حميد. يوم الاثنين الواقع في 23/7/2018، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً.

كما أفاد مسؤول محلي الجمعة، لوكالة (نوفستي) الروسية، عن عودة 150 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدة قارة في ريف دمشق، مع توقع عودة 1500 لاجئ إضافيين في الساعات المقبلة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأربعاء عن افتتاح مركز خاص في سوريا لاستقبال اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم ومساعدتهم في العودة إلى قراهم وبلداتهم.

ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجئ سوري، وتشتكي الحكومة اللبنانية باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.

كما يستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجؤوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، وتقول عمان إن "كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار".

سيريانيوز