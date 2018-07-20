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الامم المتحدة تدعو لممر آمن لنحو 140 ألفا محاصرين بجنوب غرب سوريا
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الاخبار المحلية
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ناشدت
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جميع الأطراف في سوريا يوم الجمعة
توفير ممر آمن لنحو 140 ألف مدني محاصرين بسبب القتال في جنوب غرب البلاد، حتى
يتسنى لهم الحصول على المساعدات والمأوى.
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اضـغـط هـنا
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش ان "المفوضية على استعداد
لأن تناقش مع سوريا وروسيا خطتهما لإقامة مراكز للاجئين السوريين العائدين لكنها
شددت على ضرورة أن تكون هذه العودة آمنة وطوعية بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وأعلنت الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، "انتهاء أزمة النازحين السوريين عند الحدود
مع الأردن"، مضيفةً أن "المساعدة في إتمام عودة اللاجئين يمكن أن تشكل أرضية مشتركة
لكافة الدول المعنية بأزمة سوريا ".
وكانت هيئة الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي ، أن "معظم النازحين السوريين عادوا
إلى قراهم ومنازلهم ولم يبق سوى 150 نازحا قرب الحدود الأردنية معظمهم من الرجال "،
مضيفة أن "الأمم المتحدة وبالعمل مع الشركاء على الأرض، تحاول إيجاد حل للأزمة
وتحتاج إلى المزيد من الدعم".
وكانت العمليات العسكرية بجنوب سوريا أسفرت عن نزوح أكثر من 320 ألف مدني، بينهم 60
ألفا تجمعوا عند الحدود مع الأردن، بينما توجه آلاف آخرون إلى الحدود مع مرتفعات
الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.
وفي سياق متصل, قال المتحدث باسم المفوضية إن "قرابة 13 ألف لاجئ سوري في دول
مجاورة عادوا لديارهم في النصف الأول من 2018 بالإضافة إلى 750 ألف نازح داخليا".
أظهرت بيانات للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, العام الماضي
أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر تجاوز خمسة ملايين
لاجئ فيما نزح داخليا 7.6 مليون شخص.
سيريانيوز
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2018-07-20 09:55:43
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