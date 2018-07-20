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عودة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين الى بلدة قارة في القلمون بريف دمشق
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الاخبار المحلية
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أفاد
مسؤول محلي يوم الجمعة عن عودة 150 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدة قارة في ريف
دمشق، مع توقع عودة 1500 لاجئ إضافيين في الساعات المقبلة.
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ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن المسؤول المحلي انه "عاد مؤخرا 150 لاجئا سوريا من
لبنان إلى ديارهم في بلدة قارة، ومن المتوقع عودة 1500 لاجئ آخرين قريبا.. ويجري
حاليا الإعداد لعودتهم، حيث عاش قبل الحرب هنا نحو 20 ألف شخص".
واضاف المسؤول المحلي أن "الفرق الطبية والمختصة قامت بتوفير وتقديم جميع المساعدات
الإنسانية اللازمة ووسائل النقل الضرورية لاستقبال اللاجئين على الحدود السورية
اللبنانية", لافتا إلى "وجود الكثير من الأطفال حديثي الولادة بين اللاجئين، ولدوا
في الأراضي اللبنانية"، مشيرا الى الجهات السورية المختصة قامت في الحال بتوفير
الأوراق الثبوتية اللازمة لهم".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأربعاء عن افتتاح مركز خاص في سوريا
لاستقبال اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم ومساعدتهم في العودة إلى
قراهم وبلداتهم.
ودعا الرئيس اللبناني وساسة لبنانيون اللاجئين إلى العودة إلى "المناطق الآمنة" حتى
قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بعدما استعاد الجيش السوري مزيدا من الأراضي.
وتم نقل بضعة مئات من اللاجئين من منطقة شبعا في جنوب لبنان إلى سوريا في نيسان
الماضي في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع الحكومة السورية.
وسبق أن أعلنت مفوضية اللاجئين الأممية، أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ 997
ألف لاجئ، حتى نهاية تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى
المفوضية، فيما تشير الحكومة اللبنانية إلى أن العدد 1.5 مليون لاجئ، وتقول إن
وجودهم يضغط على الخدمات العامة وأدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.
سيريانيوز
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2018-07-20 09:59:52
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