أفاد مسؤول محلي يوم الجمعة عن عودة 150 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدة قارة في ريف دمشق، مع توقع عودة 1500 لاجئ إضافيين في الساعات المقبلة.

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