قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف يوم الجمعة إن نتائج التعاون الروسي الأمريكي واضحة في سوريا, وذلك بعد ايام على اجتماع مغلق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وكان قال قائد القيادة المركزية الامريكية في الشرق الاوسط الجنرال جوزيف فوتيل يوم الخميس إنه لم يتلق أي توجيهات جديدة بشأن الحرب في سوريا.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن السفير الروسي في ولشنطن أن موسكو مستعدة لبحث اقتراح بعقد اجتماع جديد بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكان البيت الأبيض قد قال يوم الخميس إن ترامب وجه الدعوة لبوتين لزيارة واشنطن الخريف المقبل متجاهلا بذلك انتقادات كبيرة في الولايات المتحدة للقمة التي جمعت بينهما في هلسنكي هذا الأسبوع.

وأثارت قمة هلسنكي عاصفة من الانتقادات في الولايات المتحدة وخارجها بعد أن رفض ترامب إلقاء اللوم على روسيا في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وهو ما ينفيه بوتين, لكن ترامب قال في وقت لاحق إنه أخطأ في التعبير ويكافح البيت الأبيض منذ ذلك الحين لاحتواء الغضب السياسي والارتباك بشأن القمة.