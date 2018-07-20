انتهت بعد منتصف ليل الخميس الجمعة عملية تأمين أهالي بلدتي كفريا والفوعة والعدد المتبقي من مختطفي قرية اشتبرق بريف إدلب ونقلهم عبر حافلات إلى مركز الاستضافة المؤقتة في ريف حلب.

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وقال مراسل سانا من ممر تلة العيس بريف حلب الجنوبي أنه "وصلت بعد منتصف الليلة 18 حافلة تقل الدفعة الأخيرة من أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين دخلت عبر الممر حيث تم استقبالهم ونقلهم مباشرة إلى مركز الاستضافة المؤقتة في جبرين على الأطراف الشرقية لمدينة حلب".

ولفت المراسل إلى أنه "تم تحرير العدد المتبقي من مختطفي قرية اشتبرق من قبضة المجموعات الإرهابية حيث وصلت حافلة تقل 33 من المختطفين إلى ممر تلة العيس قبل نقلهم مباشرة إلى مشافي حلب للاطمئنان على وضعهم الصحي".

وتم الخميس إخراج 98 حافلة تقل المئات من أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرين من التنظيمات الإرهابية وتأمينهم ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة إضافة إلى وصول 10 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر العربي السوري من بلدتي كفريا والفوعة تقل 13 حالة إنسانية مع مرافقيهم حيث تم نقلهم إلى مشافي حلب على الفور للعلاج.

دخلت الاربعاء 121 حافلة والعشرات من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري على 3 دفعات إلى بلدتي كفريا والفوعة لنقل الأهالي المحاصرين منذ أكثر من 3 سنوات من التنظيمات الإرهابية بعد مرور أكثر من شهرين على تحرير 42 مختطفا من قرية اشتبرق وخمس حالات إنسانية من بلدتي كفريا والفوعة في إطار تنفيذ اتفاق لم يتم إكمال تنفيذ بنوده نتيجة تخوف الأهالي آنذاك من غدر التنظيمات الإرهابية واستهداف الحافلات التي تقل المحاصرين أثناء إجلائهم.

وتم، يوم الثلاثاء، التوصل لاتفاق يقضي بتحرير كامل العدد المتبقي من مختطفي قرية اشتبرق والآلاف من أهالي بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب.