أكد السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر كينشاك، أن سوريا مهتمة بالحصول على أنواع كثيرة من الأسلحة الروسية، موضحا أن هذه المسائل تبحث على مستوى الهيئات المختصة والشركات ذات الصلة.

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ونقلت روسيا اليوم عن كينشاك قوله "لديهم اهتمام بالعديد من منتجاتنا، المنتجات التقنية الحديثة، ويجري بحث كل ذلك على مستوى الإدارات ذات الصلة، وبمشاركة الشركات المهتمة.. من الجانب السوري تهيمن الشركات الحكومية، وهناك أيضا القطاع الخاص، لذلك هناك مثل هذه المحادثة متعددة المستويات".

أردف السفير الروسي "نحن لا نقوم بالإعلان عن أشياء كثيرة (من حيث التعاون العسكري - التقني) ، لكن مع ذلك، الدينامية جيدة.. سنحقق نتائج جيدة للغاية قريبا".

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مؤخرا, أن موسكو مستعدة لبحث مسألة توريد صواريخ إس-300 لسوريا، لكنها لم تتلق حتى الآن طلبا من دمشق بهذا الخصوص.

وفي نفس السياق، أوضح السفير الروسي، أن "هناك عقبتين رئيسيتين لا تزالان تحولان دون تطوير علاقة ديناميكية متبادلة وهما: قلة التمويل وقدرات المستوردين السوريين المحدودة".

وألمح كينشاك إلى تخوفات لدى بعض الاقتصاديين من "الظهور" في السوق السورية والتعرض للعقوبات الغربية والتي رغم كونها غير قانونية، لكنها حقيقة واقعة، وإذا كان لديك أصول في أوروبا أو في الولايات المتحدة، فسيعتبر ذلك، عامل ردع".

يشار الى ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول اخرى فرضت حزم عقوبات استهدفت القطاع المالي والنفطي في سورية.