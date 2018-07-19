وصلت يوم الخميس حافلات الأهالي القادمين من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين إلى مركز جبرين للاقامة المؤقتة بحلب.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة سانا عن عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب لقطاع الصحة عبد الغني قصاب أن "المحافظة وفرت للأهالي الوافدين من بلدتي كفريا والفوعة كل التجهيزات اللازمة حيث تم وضع برنامج خدمي كامل صحي وإغاثي من قبل المحافظة والمديريات المعنية والهلال الأحمر العربي السوري والمجتمع المحلي", لافتا إلى أنه تم تأمين أماكن الإقامة المؤقتة بكل مستلزماتها إضافة لتأمين مياه الشرب والحمامات والأمور الصحية مع فريق طبي كامل يضم عيادات شاملة متنقلة وفريقا للتغذية وفريقا للقاح وسيارات اسعاف لتقديم العون الطبي الكامل وإسعاف كل الحالات.

من جهته, قال مسؤول عمليات التلقيح في مديرية صحة محافظة حلب محمد كردي أنه "بالإضافة للفريق الطبي تم تجهيز عيادة داخلية وعيادة أطفال وأخرى للصحة الإنجابية و 4 فرق جوالة للقاح تم توزيعها لإعطاء اللقاحات للأطفال الوافدين".

وخرج في وقت سابق اليوم 13 حالة إنسانية من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب ونقلها إلى مشافي حلب للعلاج، وفقاً للوكالة.

ودخلت الاربعاء 121 حافلة والعشرات من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري على 3 دفعات إلى بلدتي كفريا والفوعة لنقل الأهالي المحاصرين منذ أكثر من 3 سنوات من التنظيمات الإرهابية بعد مرور أكثر من شهرين على تحرير 42 مختطفا من قرية اشتبرق وخمس حالات إنسانية من بلدتي كفريا والفوعة في إطار تنفيذ اتفاق لم يتم إكمال تنفيذ بنوده نتيجة تخوف الأهالي آنذاك من غدر التنظيمات الإرهابية واستهداف الحافلات التي تقل المحاصرين أثناء إجلائهم.