كشف تقرير جديد أن شركة "غوغل" بدأت بأولى تجاربها في قطاع التوظيف، إذ أصبح بإمكان الباحثين عن الوظائف الآن مطالبة الشركة بالبحث عن "وظائف قريبة من موقعهم.

وقال موقع "ديل ميل" البريطاني، ان الميزة الجديدة تسهل العثور على وظائف جديدة، حيث تقوم بجمع الفرص المتاحة من وكالات التوظيف الحالية مباشرة في قوائم نتائج البحث الخاصة بها، ويتم ترتيب الوظائف حسب الملائمة والجودة، مع استخدام "غوغل" لبرامج اكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها لتصفية أي إعلانات منشورة تعتبرها احتيالية.

كما يمكن للمستخدمين بسرعة مقارنة معلومات الراتب والتعليقات وتقييمات صاحب العمل دون مغادرة صفحة نتائج البحث، وستظهر هذه الأداة الجديدة المفصلة عندما يبحث المستخدمون عن عبارة "وظائف قريبة مني" عبر محرك بحث جوجل ببريطانيا.

وبعد ظهور النتائج، سيكون الباحثون عن عمل بحاجة إلى الضغط على المعلومات التي تظهر أمامهم، لمعرفة تفاصيل النشرات الإضافية وإرسال سيرة ذاتية أو خطاب تغطية، كما يمكن لأولئك الذين لديهم حساب "جىميل" اختيار تلقى تنبيه عبر البريد الإلكتروني، كلما ظهرت وظيفة جديدة، كما تسمح جوجل أيضًا للمستخدمين بالضغط على زر لتتبع مشاركة وظيفة فردية.

ويمكن للمستخدمين أيضا الوصول إلى معلومات الراتب والتعليقات وتقييمات صاحب العمل.

وتعمل الشركة التي تتخذ من ماونتن فيو مقرا لها مع عدد من الشركاء في سوق التوظيف ، بما في ذلكThe Guardian Jobs و Reed.co.uk و The Telegraph و CV libraryوtotallylegal.com لتزويدها بالمعلومات عن الوظائف المتاحة.

سيريانيوز