أطلقت شركة "أبل" عرضاً تجريبياً، يضم 70 رمز تعبيري "ايموجي" جديد، وذلك احتفالاً منها باليوم العالمي للإيموجي، حيث تعتزم الشركة إتاحة الرموز الجديدة لجميع مستخدمي أجهزة الآيفون والأي باد وأيماك وساعة أبل الذكية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك من خلال تحديث جديد لأنظمة تشغيل الأجهزة المذكورة.

وقالت الشركة عبر مدونتها الرسمية إن "تصميمات الرموز التعبيرية الجديدة التي تم إنشاؤها تعتمد على الأحرف المعتمدة في Unicode 11.0".

وفيما يتعلق بالرموز التعبيرية البشرية فقد قررت الشركة إضافة الوجه ذو الشعر الأحمر، ليضاف إلى الوجه الأصلع، وذوى الشعر الرمادي وذوى الشعر المجعد، ويشمل تحديث إيموجي الأوجه البشرية أيضًا رمز الوجه المتجمد ووجه ينزف، ووجه يرتدى قبعة الاحتفال مع بوق.

كذلك أضافت الشركة رموز تعبيرية جديدة للأطعمة، فقد تقرر إضافة رمز للخس والكاب كيك والمانجو، أما رموز الحيوانات الجديدة فهي لحيوان الكركند والطاووس.

سيريانيوز