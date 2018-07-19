شهدت مدينة بوسطن الأمريكية افتتاح أول مطعم يعرف باسم "سبيبس" ، حيث يستعين بإنسان آلي "روبوت" بدلا من الطاهي الرئيسي المسؤول عن إعداد الوجبات المقدمة لرواده.

ويستخدم الروبوت بنحو 7 أواني طهى كبيرة تعمل آليا، ويتم تجميع مكونات الطعام والتوابل لطهيها، ثم وضع حصص منها مباشرة في الصحون في أقل من ثلاث دقائق.

كما يقوم الروبوت بعد ذلك بغسل الصحون ليظل المطبخ نظيفا.

وكانت الصين انفردت خلال السنوات السابقة بوجود مطعم يقدم خدماته عبر 20 رجلا آلياً، حيث يقوم بعضهم بالطهي والبعض الاخر بتقديم الخدمات للزبائن.

سيريانيوز