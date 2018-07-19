يختبر "فيسبوك" ميزة جديدة تهدف إلى تشجيع مستخدمي تطبيق "ماسنجر" على بدء استخدام "انستجرام"، وفي حال كانوا بالفعل مستخدمين لموقع الصور، يشجعهم على مزامنة كافة حساباتهم على الشبكات الاجتماعية.

ويمكن فعلياً إضافة حساب "انستجرام" على "ماسنجر"، رغم عدم وجود خيار للمزامنة بين الحسابين في الوقت الحالي، لكن من المفترض أن تحل الميزة الجديدة محل خيار حساب "انستجرام"، الموجود بالملف الشخصي تحت قائمة الأشخاص، إلى جانب مزامنة جهات الاتصال وخيارات الأشخاص المحظورين.

وتمنح مزامنة الحساب على انستجرام مع فيسبوك ماسنجر، الأصدقاء القدرة على الوصول إلى اسم المستخدم والحساب الخاصين بك على تطبيق الصور.

قد تكون الميزة الجديدة متاحة بالفعل لعدد محدود من المستخدمين الذين يمتلكون حسابات ماسنجر و انستجرام، مما يشير إلى أن فيسبوك يختبر بنشاط خيار المزامنة لمعرفة كيف يعمل بالفعل في الواقع.