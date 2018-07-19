

أفادت وكالة الاناضول التركية يوم الخميس، عن وجود اتفاق بين الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردية على تشغيل حقول النفط والغاز الواقعة في مناطق سيطرة الأخيرة في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

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