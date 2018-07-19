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أنباء عن اتفاق بين الحكومة السورية والاكراد لتشغيل حقول النفط والغاز في دير الزور
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الاخبار المحلية
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أفادت
وكالة الاناضول التركية يوم الخميس، عن وجود اتفاق بين الحكومة السورية ووحدات
حماية الشعب الكردية على تشغيل حقول النفط والغاز الواقعة في مناطق سيطرة الأخيرة
في محافظة دير الزور شرقي البلاد.
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اضـغـط هـنا
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسميها، قولها ان : " وزارة النفط السورية وقعت مع شركة
كندية عقدا تبلغ مدته 6 أشهر، لصيانة أنابيب نقل النفط في مناطق سيطرة الوحدات
الكردية في المحافظة".
واضافت إن "الشركة بدأت بإصلاح خطوط الأنابيب الممتدة إلى حقول النفط وأنابيب
الخزانات داخل الحقول نفسها".
واوضحت الوكالة انه بموجب الاتفاق، الذي تم التوصل إليه، خلال الأيام الماضية،
"سيتم ضخ إنتاج حقول النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة المنظمة، إلى المصافي والمعامل
الحكومية، على تحصل الوحدات الكردية على الكهرباء والخدمات في مناطق سيطرتها، إلى
جانب تمكنها من أخذ حاجتها النفطية من الآبار".
وبينت انه "سيكون مسار نقل النفط من حقلي العمر والتنك (شرق) الخاضعين للأكراد، إلى
حقل التيم (شرق) الخاضع لسيطرة السلطات السورية، ومنه إلى مصفاة حمص وسط سوريا".
ولفتت انه بالنسبة لخط نقل الغاز، "سيكون من حقول العمر والتنك والجفرة، إلى معمل (كونكو)
بدير الزور الخاضعة جميعها لسيطرة الأكراد، ومن (كونكو) إلى حقل التيم، وبعدها إلى
محطة (جندر) الحرارية التابعة للحكومة في حمص.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اعلان مجلس "سوريا الديمقراطية افتتاح مكاتب تابعة له في 4
محافظات سورية من بينها دمشق.
وسبق ان أبدى مجلس "سوريا الديمقراطية" استعداده للتفاوض مع دمشق بلا شروط، وذلك
بعد إعلان النظام السوري استعداد الجيش شن عملية عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة تحت
سيطرة "قسد" ، في حال رفضها الحوار.
وتسيطر القوات الكردية،، والتي تحظى بدعم أمريكي، على مساحات واسعة في شمال وشمال
شرق سوريا، بعد طرد تنظيم "داعش"منها، وتتولى الإدارة الذاتية الكردية تسيير
شؤونها.
سيريانيوز
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2018-07-19 17:25:51
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