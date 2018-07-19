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اصابة شخص بجروح بانفجار في منطقة مشروع دمر شمال مدينة دمشق
الاخبار المحلية

أفادت مصادر اعلامية يوم الخميس عن سماع دوي انفجار في منطقة دمر شمال مدينة دمشق، مشيرة إلى أنباء عن سقوط جريح واحد.


 

 

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وقالت المصادر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان  إنفجارا وقع قرب دوار الكنيسة في مشروع دمر اسفر عن اصابة شخص واحد بجروح.

وتشهد دمشق وريفها حالة من الاستقرار الامني في الاشهر الاخيرة وخاصة عقب سيطرة النظام على اخر جيوب المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية في اواخر اذار الماضي.

وأحبطت الجهات المختصة خلال الأشهر الماضية العديد من المحاولات لتنفيذ هجمات بسيارات مفخخة على أطراف مدينة دمشق.

وشهد عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام في دمشق  وريفها في السنوات الماضية سلسلة تفجيرات اسفرت عن قتلى وجرحى, الا ان وتيرتها خفت في الفترة الماضية.

سيريانيوز

 
2018-07-19 15:20:57
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