أصدر مجلس الشعب، مساء الأربعاء، قرارات تتضمن نتائج المسابقة لتعيين عدد من الناجحين للعمل في المجلس.

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وتضمنت القرارات، بحسب مانشرته وكالة (سانا)، نتائج الاختبار المعلن عنهما في شباط الماضي لتعيين عدد من المواطنين للعمل في المجلس، وفق عدد من المؤهلات العلمية والمسميات الوظيفية.

كما تضمنت القرارات أسماء الناجحين في المسابقة والمقبول تعيينهم من الفئتين الأولى والثانية وأسماء الناجحين في الاختبار العملي والمقبول تعيينهم من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.