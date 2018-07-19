سيريانيوز :: يونيسيف انقطاع المساعدات عن 55 ألف طفل بجنوب سوريا

وقال المدير الإقليمي للمنظمة، خيرت كابالاري، في تقرير، حصلت وكالة (سبونتيك) على نسخة منه، ان " التقارير بوجود 55 ألف طفل انقطعت عنهم المساعدات الإنسانية في القنيطرة ".

ودعا المسؤول في المنظمة الى "ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الآمنة وغير المشروطة إلى الأطفال المحتاجين أينما كانوا".

وتم، في وقت سابق اليوم،التوصل لاتفاق تسوية بشأن محافظة القنيطرة، بعدما شهدت عملية عسكرية شنها الجيش النظامي، ضد فصائل معارضة.

وتواجه منطقة الجنوب اوضاع انسانية سيئة نتيجة المواجهات و العمليات العسكرية التي شنها الجيش النظامي، منذ 19 الشهر الماضي، والتي حقق النظامي من خلالها تقدما في المنطقة.

سيريانيوز

2018-07-19 11:23:19