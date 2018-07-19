زار وفد حكومي، من جديد، محافظة دير الزور، للاطلاع على واقع استكمال إعادة الخدمات للمدينة.

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وذكرت رئاسة الوزراء، عبر صفحتها على (فيسبوك)، ان الوفد اطلع، خلال زيارته للمحافظة، على "أعمال ورشات الكهرباء في المدينة وإصلاح الأعطال وتغذية كامل أحياء المدنية، حيث تجاوزت نسبة الانجاز 95%".

كما زار الوفد محطة توليد كهرباء التيم التي تمت إعادة وضعها وحقل الشولا النفطي جنوب دير الزور، ودشن محطة المعالجة والمعدة لمعالجة 1000 برميل من النفط يومياً .

وكانت وزارة الكهرباء اعلنت، يوم الاثنين، عن وضع محطة التيم، المصدر المغذي الثاني لمدينة دير الزور بالطاقة الكهربائية، بالخدمة .

وافتتح الوفد دوار القائد الخالد ومقسم اتصالات هرابش بسعة 3200 خط و/500/ بوابة انترنيت ويخدم أحياء الطحطوح والصناعة وهرابش وقرية الجفرا وشارع بور سعيد, وتم افتتاح مدرستي شهداء الأقصى و شهداء الأقصى المحدثة في هرابش ومدرسة بدر الدين العيفان في حي الجبيلة

كما قام الوفد بافتتاح عدة محطات للمياه في الطريف والقصبي ومعدان عتيق غرب المحافظة

ويضم الوفد الحكومي الذي زار المحافظة كلاً من وزراء الكهرباء والنفط و الموارد المائية

وزيارة الوفد الحكومي هي الثانية من نوعها للمحافظة في غضون شهرين، حيث بدأ وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، في ايار الماضي، زيارة عمل إلى دير الزور للاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في المحافظة، حيث تم إعلان عودة التيار الكهربائي بالكامل الى المدينة، كما تعهد بإعادة الخدمات إليها والبدء بمشاريع تنموية.

وتمكن الجيش النظامي في أيلول 2017 من كسر حصار دام 3 سنوات لمدينة دير الزور، التي كانت تقبع تحت حصار تنظيم "داعش" منذ 2014.