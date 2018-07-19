يعتزم مجلس "سوريا الديمقراطية افتتاح مكاتب تابعة له في 4 محافظات سورية من بينها دمشق.

وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس إلهام أحمد، في تصريح لشبكة "رووداو" الكردية، انه "يمكننا تنظيم عمل المجلس في مناطق عديدة من سوريا ابتداء من دمشق، وصولا إلى اللاذقية، فضلا عن حمص وحماة".

واعتبرت المسؤولة الكردية أن ذلك يندرج في إطار "إيجاد حل ديمقراطي للأزمة السورية".

ويأتي ذلك في وقت تعتزم قوات "سوريا الديمقراطية" الكردية تشكيل إدارة موحدة للمناطق التي تسيطر عليها في سوريا، في خطوة من شأنها تعزيز نفوذها في شمال البلاد وشرقها.

وسبق ان أدى مجلس "سوريا الديمقراطية" استعداده للتفاوض مع دمشق بلا شروط، وذلك بعد إعلان النظام السوري استعداد الجيش شن عملية عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة تحت سيطرة "قسد" ، في حال رفضها الحوار.

وتسيطر القوات الكردية،، والتي تحظى بدعم أمريكي، على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بعد طرد تنظيم "داعش"منها، وتتولى الإدارة الذاتية الكردية تسيير شؤونها.