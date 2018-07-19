دانت وزارة الخارجية التركية، يوم الخميس، الهجمات التي يشنها الجيش النظامي في منطقة الجنوب السوري، معتبرة أن ذلك يعرقل الجهود الدولية حول تسوية الأزمة السورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في تصريحات نشرتها وكالة (الاناضول)، ان تركيا "تدين بشدة الهجمات على المدن والبلدات التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ونزوح آلاف في محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا".

وجاء ذلك عقب ساعات على توارد أنباء بخصوص التوصل لاتفاق تسوية بشأن محافظة القنيطرة، بعدما شهدت عملية عسكرية شنها الجيش النظامي، ضد فصائل معارضة.

وجاءت مصالحة القنيطرة عقب عملية عسكرية شنها الجيش النظامي، منذ 19 الشهر الماضي، بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.

واعتبر اقصوي ان محاولات دمشق تسوية الأزمة السورية عبر الوسائل العسكرية، "لن تؤدي إلى قيام حكومة شرعية في البلاد".

واشار اقصوي الى ان "أعمال قوات النظام السوري في الجنوب تضر بما يبذل في جنيف وأستانا من جهود من أجل إيجاد التسوية السياسة وخفض التوتر في سوريا".

ومن المقرر أن تعقد الجولة العاشرة من المباحثات بصيغة أستانا في مدينة سوتشي الروسية في 30 و31 الشهر الحالي.