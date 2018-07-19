أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، يوم الاربعاء، عن قيامها باجراء محادثات مع القوات الروسية في جنوب سوريا، من اجل ضمان عمل أطبائها ومستشفياتها في المنطقة.

وقال مدير عمليات المنظمة بينوا دي غريز، في تصريحات نشرتها وكالة (سبونتيك)، أن المنظمة "في جميع النزاعات تقوم أولا ببناء الثقة، وثانيا نوضح عملنا، ونشرح كيفية المساعدات، التي ممكن أن نقدمها".

وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في الجنوب ، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، فيما اضطر العديد من مسلحي درعا لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس، اما القنيطرة فتم التوصل لاتفاق تسوية بشأنها، عقب الحملة العسكرية.

كما أشار دي غريز إلى أن "أكثر من 200 ألف شخص غادروا منازلهم في جنوب غرب سوريا منذ بدء العمليات العسكرية في هذه المنطقة".

وأسفرت العمليات العسكرية بجنوب سوريا ، عن نزوح أكثر من 320 ألف مدني، بينهم 60 ألفا تجمعوا عند الحدود مع الأردن، بينما توجه آلاف آخرون إلى الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وفقاً للامم المتحدة، لكنها اشارت الى ان معظم النازحين عادوا الى قراهم ومنازلهم.