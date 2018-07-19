syria-news.com
syria-news.comi
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
سوريا تجري مباحثات مع روسيا حول شراء طائرات إم إس-21
الاخبار المحلية

قال السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر كينشاك، يوم الأربعاء، عن مباحثات تجريها الحكومة السورية مع روسيا من أجل شراء طائرات إم إس-21.


 

 

 

لتصفح أفضل  لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة

اضـغـط هـنا

 

 

وجاء حديث السفير، في حديث لقناة "روسيا 24".

و طائرة "أم إس-21" الروسية، هي طائرة مدنية تستطيع أن تقل ما بين 150 و211 راكباً، وتبلغ سرعة "أم إس-21" الروسية 870 كلم/ ساعة.

وقد خصصت طائرات "إم إس-21" لنقل المسافرين والحمولات على الخطوط الجوية المحلية والدولية وهي قادرة على منافسة أفضل الطائرات الغربية الصنع.

وتعد روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري، حيث لاتزال تواصل توريد الطائرات و الأسلحة والعتاد لسوريا.

سيريانيوز
2018-07-19 08:45:45
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق