قال السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر كينشاك، يوم الأربعاء، عن مباحثات تجريها الحكومة السورية مع روسيا من أجل شراء طائرات إم إس-21.

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وجاء حديث السفير، في حديث لقناة "روسيا 24".

و طائرة "أم إس-21" الروسية، هي طائرة مدنية تستطيع أن تقل ما بين 150 و211 راكباً، وتبلغ سرعة "أم إس-21" الروسية 870 كلم/ ساعة.

وقد خصصت طائرات "إم إس-21" لنقل المسافرين والحمولات على الخطوط الجوية المحلية والدولية وهي قادرة على منافسة أفضل الطائرات الغربية الصنع.

وتعد روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري، حيث لاتزال تواصل توريد الطائرات و الأسلحة والعتاد لسوريا.