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سوريا تجري مباحثات مع روسيا حول شراء طائرات إم إس-21
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الاخبار المحلية
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قال
السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر كينشاك، يوم الأربعاء، عن مباحثات تجريها الحكومة
السورية مع روسيا من أجل شراء طائرات إم إس-21.
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وجاء حديث
السفير، في حديث لقناة "روسيا 24".
و طائرة "أم إس-21"
الروسية، هي طائرة مدنية تستطيع أن تقل ما بين 150 و211 راكباً، وتبلغ سرعة "أم إس-21"
الروسية 870 كلم/ ساعة.
وقد خصصت
طائرات "إم إس-21" لنقل المسافرين والحمولات على الخطوط الجوية المحلية والدولية
وهي قادرة على منافسة أفضل الطائرات الغربية الصنع.
وتعد روسيا من
الدول الداعمة للنظام السوري، حيث لاتزال تواصل توريد الطائرات و الأسلحة والعتاد
لسوريا.
سيريانيوز
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2018-07-19 08:45:45
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