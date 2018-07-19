مواصلاً هبوطه.. غرام الذهب يصل إلى 15300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم الخميس، هبوطه، مقارنة بآخر سعر له، حيث وصل غرام الـ21 قيراط إلى 15300 ليرة سورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط 15300 ليرة للمبيع، و15200 ليرة للشراء. وحددت كذلك سعر غرام الـ18 قيراط بـ 13115 ليرة للمبيع، وبـ13015 ليرة للشراء. وكان سعر غرام عيار 21 قيراط وصل، يوم الاربعاء، الى 15400 ليرة للمبيع، و15300 ليرة للشراء. سيريانيوز

2018-07-19 07:33:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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