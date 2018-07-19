أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، يوم الخميس، بوجود أنباء عن التوصل لاتفاق تسوية بشأن محافظة القنيطرة، بعدما شهدت عملية عسكرية شنها الجيش النظامي، ضد فصائل معارضة.

صفحة جديدة 1

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وتتضمن بنود الاتفاق، بحسب الوكالة،" خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء".

كما ينص الاتفاق أيضاً على "عودة الجيش النظامي إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011".

وبدأ الجيش النظامي، يوم الأحد الماضي، شن عملية عسكرية في القنيطرة، حيث تمكن من استعادة عدة مناطق، بعد معارك مع فصائل معارضة مسلحة.

ودفع النظام منذ أيام بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى محافظة القنيطرة في الجنوب السوري، تمهيداَ لشن عملية عسكرية فيها ضد مجموعات مسلحة.

وجاءت عملية القنيطرة عقب عملية عسكرية شنها الجيش النظامي، منذ 19 الشهر الماضي، بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.