مواصلاً هبوطه.. غرام الذهب يصل إلى 15400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم الاربعاء، هبوطه، مقارنة بآخر سعر له، حيث وصل غرام الـ21 قيراط إلى 15400 ليرة سورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط 15400 ليرة للمبيع، و15300 ليرة للشراء. وحددت كذلك سعر غرام الـ18 قيراط بـ 13200 ليرة للمبيع، وبـ13100 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط وصل، يوم الخميس الماضي، الى 15600 ليرة للمبيع، و15500 ليرة للشراء. سيريانيوز

2018-07-18 09:08:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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