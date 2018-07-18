استأنفت المملكة الأردنية وسلطنة عمان رحلاتهما الجوية من وإلى مطار النجف الدولي بالعراق، وذلك بعد تعليقها نتيجة الأوضاع الأمنية عقب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مناطق بجنوب العراق.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية، في بيان، حصلت وكالة (سبونتيك) على نسخة منه، أن "رحلاتها الجوية بين عمان ومدينة النجف ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من يوم الخميس".

وكانت شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية اضطرت لتعليق الرحلات الى النجف، يوم الأحد الماضي، عقب تعرض المطار لاقتحام من قبل متظاهرين.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الطيران العماني، في تغريدة لها على (تويتر)، "استئناف رحلاتها المجدولة من وإلى مطار النجف الدولي بالعراق اعتبارا من الثلاثاء".

وكان وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي اعلن، الاثنين، في بيان، أن مطار النجف عاد لاستقبال رحلات الطائرات الدولية منذ الأحد الماضي برحلة جوية قادمة من مطار بيروت .

وأجبرت الظروف الأمنية المتوترة في جنوب العراق ، شركات طيران الى تعليق رحلاتها الجوية الى مطار النجف عقب اقتحامه من قبل متظاهرين.

وشهد جنوب العراق منذ أكثر من اسبوع احتجاجات ضخمة، بسبب البطالة والفساد و تردي مستوى الخدمات ، ترافقت مع اعمال عنف اسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.