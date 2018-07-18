سقط ضحايا، يوم الاربعاء، جراء انفجار سيارة مفخخة، استهدفت مقر تابع لـ"هيئة تحرير الشام" في ريف ادلب الشمالي.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان سيارة مفخخة زرعها مجهولون استهدف مقر لهيئة "تحرير الشام" غرب مدينة الدانا بريف إدلب.

واشارت الى ان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين ومسلحين تابعين للهيئة

وتتعرض مناطق بمدينة ادلب وريفها في الفترة الاخيرة لسلسلة انفجارات واعتداءات منها ماطالت فصائل معارضة، فضلا عن عمليات قصف ، اسفرت عن سقوط ضحايا، في وقت تواردت أنباء عن نيّة الجيش النظامي التحضير لعملية عسكرية في ايلول المقبل، للسيطرة على المنطقة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي