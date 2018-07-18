اعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، عن إنشاء مركز خاص لاستقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين داخل الاراضي السورية.

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ونقلت وسائل اعلام عن بيان صادر عن وزارة الدفاع جاء فيه انه "في إطار الجهود الدولية لمساعدة اللاجئين السوريين في العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة أسس الاتحاد الروسي، بالتنسيق مع قيادة الجمهورية العربية السورية، على أراضي سوريا، مركز استقبال وتوزيع وإيواء للاجئين".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المهمات الماثلة أمام المركز هي مراقبة إعادة جميع النازحين، واللاجئين السوريين من الدول الأجنبية إلى مواقع إقامتهم الدائمة، بالاضافة الى تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية ومواد البناء والاحتياجات المادية الضرورية، بما في ذلك من الدول الأجنبية، إلى سوريا، وتسليمها للسكان.

واشار البيان ان الوزارة ستعمل على مساعدة السلطات السورية في إحياء نظام الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى، وحل القضايا الأخرى المتعلقة بمساعدة عودة اللاجئين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ولفت البيان إلى أنه "من أجل تنسيق عمل المركز وتنفيذ الفعاليات المخطط لها، أسس في موسكو مكتب مشترك لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية الروسية على أساس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي"، مضيفا أنه "قد بدأ عمله".

وبينت الوزارة إلى أن "المعلومات بشأن المبادرة الروسية الخاصة بحلف قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم يجري إيصالها، عبر القنوات الدبلوماسية، إلى الهيئات المعنية في منظمة الأمم المتحدة، وكذلك السفارات الروسية في 36 دولة تستضيف حاليا أكبر أعداد من اللاجئين السوريين".

وافادت الوزارة في تقرير صدر عقب نشر البيان ، أنه تم إعداد، مراكز لاستضافة 336500 لاجئ سوري على أراضي البلاد، ومنهم 73600 في محافظة ريف دمشق، و134350 في محافظة حلب، و64000 في محافظة حمص، و10600 في حماة، و45000 في دير الزور، و8950 في القلمون الشرقي.

واوضحت الوزارة بأن العدد العام للاجئين الذين عادوا إلى سوريا منذ كانون الثاني 2018 بلغ 101641 شخصا على الأقل، منهم 37521 امرأة و48282 طفلا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا بينت في تصريح لها يوم الاربعاء ان إنجاز الانتصار الاستراتيجي على الإرهاب في سوريا، وعودة الاستقرار إلى معظم أراضي البلاد، يمهدان للشروع في العمل على تجاوز أحد أخطر تبعات النزاع السوري وهي قضية اللاجئين والنازحين، الذين يبلغ عددهم حسب التقديرات الأممية، نحو 7 ملايين شخص".

يشار إلى أن اندلاع الأزمة السورية عام 2011 دفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة سوريا فارين من العمليات القتالية ، وبحسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد اللاجئين السوريين 5 ملايين شخص، لكن هذا العدد من المرجح أن يكون أكبر نظرا لعدم تسجيل كثير منهم في مراكز الاستقبال.

وكانت وزارة الخارجية و المغتربين، أعلنت في وقت سابق من تموز الجاري، أن سوريا تدعو المواطنين السوريين الذين غادروا سوريا بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من "الإرهابيين"، مؤكدة ضرورة رفع المجتمع الدولي العقوبات عن سوريا.