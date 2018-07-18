أصدرت الهيئة العامة للشركة السورية للاتصالات قراراً بإنهاء تكليف مدير الشركة السورية للاتصالات بكر بكر، وذلك عقب قرار يقضي بالحجز على أمواله.

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وأكد رئيس الهيئة العامة ناظم بحصاص، في تصريح لـ(الوطن اون لاين)، صدور القرار رسمياً كما جاء بالتسلسل وفق آليات التعيين وإنهاء التكليف في الشركة السورية.

وبين بحصاص انه لم يتم تكليف البديل والانباء التي تحدثت عن تكليف مدير الإدارة الفنية في الشركة إياد الخطيب بإدارة الشركة غير صحيحة "، مبينا ان "مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات سيجتمع لتكليف البديل".

و نفى مدير الإدارة الفنية في الشركة إياد الخطيب قرار تعيينه ، مضيفا أنه لم يبلغ نهائيا بالموضوع، ولم يصدر أي قرار.

وكانت معلومات نشرتها صحيفة (الوطن)، اشارت إلى أن وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير كان قد كلف مدير الشؤون الفنية بالشركة إياد الخطيب كمدير عام مؤقت لإدارة شؤون الشركة ريثما يتم استصدار قرار رسمي بذلك سواء بتعيين الخطيب مديراً عاماً أو تعيين مدير عام جديد.

وجاء القرار بعدما أصدرت وزارة المالية، في 8 الشهر الجاري، قرارا يتضمن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لموظفين في الشركة السورية للاتصالات بينهم مدير عام الشركة.

ولم يذكر في القرار سبب الحجز على أموال المذكورين.

يشار إلى أن نظام التعيين في الشركة السورية للاتصالات يأتي وفق قانون الشركات.