أفادت وكالة (سبونتيك)، نقلاً عن مصادر خاصة بعثور الجهات الأمنية على مقبرة جماعية تضم 10 جثث مجهولة الهوية بين مدينة تلبيسة وبلدة المكرمية في ريف حمص الشمالي.

واشارت المصادر الى انه " تم انتشال الجثث ونقلها إلى مشفى حمص العسكري للتعرف على هويات أصحابها".

وسبق أن تم الكشف خلال سنوات الحرب في سوريا عن عدد من المقابر الجماعية في عدة مناطق في البلاد تضم جثث بعضها مجهول الهوية و أخرى تعود لعناصر مقاتلة من النظام أو المجموعات المسلحة و نساء و أطفال و مدنيين.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في أيار الماضي، إعادة الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات المسلحة على تسليم أسلحتها والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

وتم مؤخرا تنفيذ الاتفاق، الذي ابرم بين الجيش النظامي والمعارضة المسلحة، برعاية روسية، الخاص بإجلاء المسلحين مع عائلاتهم من ريفي حمص وحماه.

وكانت البلدات الواقعة في ريفي حمص تقع تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".

سيريانيوز