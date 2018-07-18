أصدرت وزارة التربية ، يوم الثلاثاء، الخطة الدرسية للعام الدراسي 2018-2019 وطلبت من مديرياتها في المحافظات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيقها.

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وأشارت الوزارة في بيان ، نشرته وكالة (سانا)، إلى أن الخطة تتضمن" بدء العام الدراسي والدوام المدرسي والتقويم والحصص الدرسية وسير الدوام للتعليم العام والمهني للعمل بموجبها".

وكانت الوزارة حددت موعد بدء العام الدراسي للمدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها للعام الجديد في الثاني من أيلول المقبل ، على أن يبدأ دوام الإداريين والمعلمين والمدرسين صباح يوم الأحد في الـ 26 من شهر آب المقبل عام 2018.