دخلت، صباح الأربعاء، حافلات الى كفريا والفوعة المحاصرتين في محافظة ادلب، تنفيذاً للاتفاق الخاص بإجلاء أهالي البلدتين.

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وأفادت قناة (روسيا اليوم)، عبر موقعها الالكتروني، "باكتمال دخول الدفعة الأولى من الحافلات والبالغ عددها 60 حافلة، إلى الفوعة وكفريا ".

وبينت القناة أن "الحافلات دخلت عن طريق معبر الصواغية، وأن الدفعة الثانية اجتازت معبر العيس في ريف حلب الجنوبي باتجاه البلدتين."

وتم، امس الثلاثاء، التوصل لاتفاق يقضي بتحرير كامل العدد المتبقي من مختطفي قرية اشتبرق والآلاف من أهالي بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب.

وتم التوصل في اخر نيسان الماضي الى اتفاق في مخيم اليرموك يقضي بخروج مسلحي المخيم الى ادلب وتحرير 5 الاف في بلدتي كفريا والفوعة بالاضافة الى 85 من مخطوفي اشتبرق على مرحلتين.

وجرى مؤخرا تحرير 42 مختطفا من قرية اشتبرق وخمس حالات إنسانية من بلدتى كفريا والفوعة ، في اطار تنفيذ اتفاق يقضي بتحرير مختطفي اشتبرق والمحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة.