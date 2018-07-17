سقطت طائرة حربية مجهولة المصدر يوم الثلاثاء، قرب قرية الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي .

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر اهلية قولها إنهم شاهدوا طائرة حربية مجهولة تسقط في قرية المشوح جنوب الشدادي، على مسافة 15 كيلومترًا من ريف الحسكة الجنوبي.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا لحطام طائرة حربية يظهر فيها الجزء الأمامي من الطائرة وهو منفصل تماما عن باقي أجزائها.

وهذه الطائرة ليست الاولى التي تكون مجهولة المصدر حيث سقطت العام الماضي طائرة حربية ولكن في شرق دير الزور , وسط تضارب الأنباء حول هويتها ومنفذ العملية.

وتتعرض ريف الحسكة للقصف من قبل طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" بين الفترة والاخرى ويذهب جراء القصف ضحايا مدنيين.

ويشار إلى أنه سبق وتم الإعلان عن إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.