كشف تقرير لصحيفة أمريكية أن موقع "يوتيوب" يستعد لإطلاق أداة لمطابقة حقوق الطبع والنشر، والتي يمكنها الإبلاغ عن مقاطع الفيديو المسروقة والتي تنتهك حقوق المحتوى.

وجاء في تقرير نشرته Variety فإن الأداة الجديدة قد خضعت للاختبار التجريبي لمدة عام تقريبًا، ومن المتوقع طرحها خلال الأسبوع المقبل للقنوات التي تضم أكثر من 100000 مشترك.

وسيظهر تبويب لحقوق الطبع والنشر في شريط التنقل الأيمن في YouTube Studio، وسيتم جمع مقاطع الفيديو المطابقة، والتي تعرفت عليها أداة يوتيوب الجديدة، بعد ذلك، يمكن لمنشئي المحتوى إرسال رسالة إلى القناة المسيئة، أو طلب إزالة، أو مجرد أرشفة الفيديو المطابق لعدم اتخاذ أي إجراء.

وقال موقع "يوتيوب" لمنشئي المحتوى أن "مجرد العثور على فيديو مشابه لمحتواهم، لا يعنى أنه ينتهك حقوق الطبع والنشر تلقائيًا؛ إذ يمكن إدراجه تحت مسمى الاستخدام العادل أو التعامل العادل أو استثناء مماثل لحقوق الطبع والنشر، وبالتالي يسمح بنشره من قبل شخص آخر غيرك."

وكان موقع الفيديوهات المملوك لشركة "غوغل" أزال 8.3 مليون مقطع فيديو لانتهاك إرشاداته خلال الربع الأخير من عام 2017.

سيريانيوز