أزاحت "مايكروسوفت" الستار عن نسخة مجانية من تطبيقTeams التابع لها، المنافسة لخدمة Slack للدردشة، بعد ان كانت مايكروسوفت تتيح خدمة Teams فقط للعملاء الذين يدفعون اشتراك Office 365.

وقال موقع engadget الأمريكي، توفر "مايكروسوفت" في الوقت الحالي مجموعة كبيرة من المميزات مع الإصدار المجاني من الخدمة، والتي تقتصر على 300 شخص فقط.

ويتضمن الإصدار المجاني رسائل دردشة غير محدودة وميزة البحث و10 جيجابايت من سعة تخزين الملفات لـ Teamsو2 جيجابايت من المساحة الشخصية، بالإضافة إلى المكالمات الصوتية والمرئية لمجموعة من الأشخاص، وعمليات دمج غير محدودة مع أكثر من 140 تطبيق.

وكانت شركة مايكروسوفت قد كشفت في تشرين الثاني 2016 عن خدمة جديدة تأتى من خلال تطبيق أطلقت عليه اسم” Microsoft Teams”، ويعمل على توفير سبل سهلة للتواصل بين أفراد فريق العمل، داخل المكان الواحد، والذى يأتي ضمن حزمة أوفيس 365، ويعمل مع العديد من خدمات مايكروسوفت الخاصة بالتواصل مثل سكايب، كما يتضمن خاصية التبويبات للاستفادة من الخدمات السحابية.

كما أعلنت مايكروسوفت أيضًا أن مستخدمي Office 365 سيتمكنون من تشغيل الأحداث المباشرة من خلال Yammer، كما تقوم الشركة بإضافة خدمات ذكية لتلك التدفقات، حيث سيستخدم Office 365 ميزة الكشف عن الوجه للكشف تلقائيًا عن أوجه الأشخاص الذين يتحدثون اثناء الحدث، هذا وبالإضافة إلى ان هناك نظام توقيت تلقائي.

سيريانيوز