أطلقت شركة "غوغل" تحديث جديد لمتصفح " chrome canary" للأجهزة المكتبية، والذي يعتمد على لغة Google Material لجعله يشبه تصميم التطبيق المتاح على أندرويد، فضلا عن احدث تصميم لتطبيق Gmail على سطح المكتب.

وجاء على موقع GMS الهندي، ان واجهة التطبيق الجديدة تضم شريط تبويبات جديد، فضلا عن مربع جديد متعدد الاستخدامات وموقع جديد لزر الملف الشخصي.

وأصبح شريط التبويبات أكثر انسيابية وبياضا بشكل مشابه لما يوفره تطبيق فاير فوكس، مع اختلاف طريقة عرض التبويبات التي تأتى في مربعات متوازية الأضلاع.

كما يتواجد أسفل شريط علامات التبويب، المربّع متعدد الاستخدامات الجديد، والذى يحتوى على زوايا مستديرة، فضلا عن وجود زر الملف الشخصي، والذى يضع اسم المستخدم في الزاوية العلوية اليسرى في المربع متعدد الاستخدامات ويعرض صورة الملف الشخصي للمستخدم.

سيريانيوز